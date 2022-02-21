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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı

AA, Enes Kaplan - Güncel
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Sall'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Sall ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçen Erdoğan ve Sall, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. ???????

AA / Enes Kaplan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Senegal, Güncel, Haberler

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