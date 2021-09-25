Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı diledi
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keri Tepe Üs Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keri Tepe Üs Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Keri Tepe Üs Bölgesi'nde yürütülen faaliyetler sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eser'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri