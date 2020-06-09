Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğrCumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andıetmen...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğrCumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andıetmen...

Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde andı.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğrCumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andıetmen...
09.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:35

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şehadetinin 3'üncü yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum" ifadesini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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