Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Hakan Gül'ün eşiyle telefonda görüştü
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Hakan Gül'ün eşiyle telefonda görüştü

07.03.2021 01:12 | Son Güncelleme: 07.03.2021 01:17
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Hakan Gül'ün eşiyle telefonda görüştü

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Hakan Gül'ün eşiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Hakan Gül'ün eşiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amasya'nın Doğantepe köyünde defnedilen Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailenin acısını paylaşan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak şehit eşi Fadime Gül ile telefonda görüştürdü.

Görüşme sırasında duygusal anlar yaşayan iki çocuk annesi Gül, 17 ve 13 yaşlarındaki çocuklarının öğrenimleri hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ziyarette Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Milletvekili M. Levent Karahocagil de yer aldı. - AMASYA

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Hakan Gül'ün eşiyle telefonda görüştü
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Hakan Gül'ün eşiyle telefonda görüştü
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Hakan Gül'ün eşiyle telefonda görüştü
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Hakan Gül'ün eşiyle telefonda görüştü
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Hakan Gül'ün eşiyle telefonda görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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