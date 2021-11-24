Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Binbaşı Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Binbaşı Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Binbaşı Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Suriye Tel-Abyad'da, eğitim sırasında yaralanan, tüm müdahalelere rağmen şehit olan Yıldırım'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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