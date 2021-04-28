Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çalım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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