Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu...
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik."
20.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik."
Kaynak: AA