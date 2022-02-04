Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin ile Zelenskiy'i bir araya üst düzeyde getirmek üzere bu toplantıyı yapalım istiyoruz.
AA, Mehmet Tosun - Güncel
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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin ile Zelenskiy'i bir araya üst düzeyde getirmek üzere bu toplantıyı yapalım istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin ile Zelenskiy'i bir araya üst düzeyde getirmek üzere bu toplantıyı yapalım istiyoruz. Sayın Zelenskiy ile olan mutabakatımız bu istikamette."
AA / Mehmet Tosun - Güncel