Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın bir gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın bir gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın bir gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın bir gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım."

AA / Hatice Şenses Kurukız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın bir gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. - Haberler
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