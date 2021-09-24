Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın bir gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum.
AA / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın bir gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın bir gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım."
AA / Hatice Şenses Kurukız - Son Dakika Haberleri