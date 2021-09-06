Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının yayılmasını engellemek, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz başta olmak üzere hepimizin önlemlere uymasına...
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının yayılmasını engellemek, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz başta olmak üzere hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının yayılmasını engellemek, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz başta olmak üzere hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük