Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla...

14.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:28
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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