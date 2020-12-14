Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla...
14.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:28
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun