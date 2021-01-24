Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

24.01.2021 22:23 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:27
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Konuya ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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