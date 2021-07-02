Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlar kapsamında Sakarya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlar kapsamında Sakarya'ya geldi. İlk ziyaretini Arifiye ilçesinde bulunan Tank-Palet Fabrikası'na yapan Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra işçilerle yemek yiyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaretler kapsamında Sakarya'ya geldi. Program ve ziyaretler kapsamında Erdoğan ilk olarak Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'nde 1 milyon 804 bin metrekare alan kurulu olan Tank-Palet fabrikasını ziyaret edecek. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fabrikanın içerisinde helikopter ile giriş yaptı. Milli prodüktivite merkezinin son 10 yılda 3 kez tescil ettiği, dünyada ilk 5 arasında yer alan ve yüzde 100 milli kaynaklarla üretilen fırtına obüsünün fabrikasında incelemelerde bulunacak Erdoğan, fabrika yetkililerinden bilgiler alacak. Cuma namazını fabrikada kılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında fabrika işçileriyle yemekte bir araya gelecek. Tank-Palet fabrikası incelemeleri sonrasında ise Erdoğan'ın Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine oradan da AK Parti il Danışma Meclisi Toplantısına katılması bekleniyor. - SAKARYA

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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