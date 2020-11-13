Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti

13.11.2020 18:29 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:34

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti

- İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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