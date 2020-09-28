Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saçma haritalarla Akdeniz'e barış ve istikrar gelmeyeceğini herkes görüp...

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel