Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saçma haritalarla Akdeniz'e barış ve istikrar gelmeyeceğini herkes görüp...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saçma haritalarla Akdeniz'e barış ve istikrar gelmeyeceğini herkes görüp...

28.09.2020 15:22 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:28

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Saçma haritalarla Akdeniz'e barış ve istikrar gelmeyeceğini herkes görüp...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Saçma haritalarla Akdeniz'e barış ve istikrar gelmeyeceğini herkes görüp...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Saçma haritalarla Akdeniz'e barış ve istikrar gelmeyeceğini herkes görüp...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Saçma haritalarla Akdeniz'e barış ve istikrar gelmeyeceğini herkes görüp...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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