Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) NATO bu video konferans zirvesiyle artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır.
AA, Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) NATO bu video konferans zirvesiyle artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) NATO bu video konferans zirvesiyle artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır. Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok."
AA / Barış Gündoğan - Güncel