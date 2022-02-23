Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) NATO bu video konferans zirvesiyle artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır. - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) NATO bu video konferans zirvesiyle artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır.

AA, Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) NATO bu video konferans zirvesiyle artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) NATO bu video konferans zirvesiyle artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır. Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok."

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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