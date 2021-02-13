Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTEÜ Mütevelli Heyeti ile görüştü (2)

Edinilen son dakika haberine göre ERDOĞAN, TOPBAŞ'IN CENAZESİNE KATILACAKCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da vefat eden kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldıktan sonra yeniden uçakla Trabzon'a, oradan helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

ERDOĞAN, TOPBAŞ'IN CENAZESİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da vefat eden kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldıktan sonra yeniden uçakla Trabzon'a, oradan helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, buradan karayolu ile Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazına katılacağı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ