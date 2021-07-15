Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.