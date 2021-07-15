Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum... - Haberler
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