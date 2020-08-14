Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret ve açılış için hafta sonunu geçireceği baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de
14.08.2020 22:10 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:13

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret ve açılış için hafta sonunu geçireceği baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve ziyaretler nedeniyle hafta sonunu geçireceği memleketi Rize'ye gitmek üzere 'Ana' uçağıyla İstanbul'dan Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti milletvekilleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile kamu kurum yetkilileri karşıladı. Karşılamanın ardından helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı. Erdoğan, makam aracına yanaşan hemşehrileriyle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Aytekin KALENDER- Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU (Rize), - 


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Kaynak: DHA

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