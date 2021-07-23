Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydan gelen Rize'deki incelemelerinin ardından Pazar ilçesinde inşası süren havalimanı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz