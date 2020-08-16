Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulundu
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize-Artvin Havalimanı şantiyesini ziyaret etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şantiye çalışanlarıyla fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şantiyeden ayrılması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı şantiyesinde...
16.08.2020 19:32 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize-Artvin Havalimanı şantiyesini ziyaret etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şantiye çalışanlarıyla fotoğraf çektirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şantiyeden ayrılması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulundu.
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Kaynak: AA