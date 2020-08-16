Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. ve son gününde Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'ndaki incelemelerinin ardından yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
16.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. ve son gününde Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'ndaki incelemelerinin ardından yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'ndan dönüşte yol kenarında mısır ve yöresel bal satan Çolak ailesinin misafiri oldu, onlarla birlikte çay içti sohbet etti. Erdoğan, daha sonra buradan karayolu ile yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine yapılan 2. havalimanı olan Pazar ilçesindeki Rize-Artvin Havalimanı'na geçti. Burada incelemelerde bulunan ve brifing alan Erdoğan, çıkışta havalimanında çalışan işçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Erdoğan, daha sonra buradan Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere kendisini bekleyen helikoptere bindi.

Erdoğan'ın önceki gün Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanların zarar verdiği bölgeyi havadan inceleyeceği öğrenildi. - RİZE

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Kaynak: İHA

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