Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz"
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum."

Erdoğan: "İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek"

Erdoğan: "Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir."

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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