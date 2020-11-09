Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK terörü tarafından şehit edilen onlarca öğretmenimiz için en ufak üzüntü beyan etmeyenlerin, YPG'nin elebaşılarını kırmızı...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK terörü tarafından şehit edilen onlarca öğretmenimiz için en ufak üzüntü beyan etmeyenlerin, YPG'nin elebaşılarını kırmızı...

09.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:32
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK terörü tarafından şehit edilen onlarca öğretmenimiz için en ufak üzüntü beyan etmeyenlerin, YPG'nin elebaşılarını kırmızı halılarla saraylarda ağırlayanların, bizim tavrımızı sorgulamasının hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK terörü tarafından şehit edilen onlarca öğretmenimiz için en ufak üzüntü beyan etmeyenlerin, YPG'nin elebaşılarını kırmızı halılarla saraylarda ağırlayanların, bizim tavrımızı sorgulamasının hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca

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