Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK terörü tarafından şehit edilen onlarca öğretmenimiz için en ufak üzüntü beyan etmeyenlerin, YPG'nin elebaşılarını kırmızı...
09.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:32
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK terörü tarafından şehit edilen onlarca öğretmenimiz için en ufak üzüntü beyan etmeyenlerin, YPG'nin elebaşılarını kırmızı halılarla saraylarda ağırlayanların, bizim tavrımızı sorgulamasının hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK terörü tarafından şehit edilen onlarca öğretmenimiz için en ufak üzüntü beyan etmeyenlerin, YPG'nin elebaşılarını kırmızı halılarla saraylarda ağırlayanların, bizim tavrımızı sorgulamasının hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca