Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi Açıklaması
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi Açıklaması

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum.

Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

Son dakika! PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi
Son dakika! PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır etkisiz hale getirildi.'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır etkisiz hale getirildi."

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi Açıklaması - Haberler
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