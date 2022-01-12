Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek... - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Pkk'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(HDP'li Güzel) PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Güzel) PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine yanıt: Ben seni muhatap alır mıyım?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine yanıt: Ben seni muhatap alır mıyım?

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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