Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek...
AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Pkk'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor"
AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri
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