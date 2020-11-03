Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser...
03.11.2020 19:49 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:52
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım