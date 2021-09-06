Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye,...

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye, eksiklerini tamamlamaya davet ediyorum"