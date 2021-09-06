Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye,...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye,...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye,...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye, eksiklerini tamamlamaya davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye, eksiklerini tamamlamaya davet ediyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan miktarın 345 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan miktarın 345 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (3)

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye,... - Haberler
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