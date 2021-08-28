Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Eski Sefaretini ziyaret etti
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Eski Sefaretini ziyaret etti

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Eski Sefaretini ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanaviç ve eşi ile birlikte Karadağ'da bulunan Osmanlı'nın Eski Sefareti'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanaviç ve eşi ile birlikte Karadağ'da bulunan Osmanlı'nın Eski Sefareti'ni ziyaret etti. Erdoğan, Osmanlı Sefareti hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Eski Sefaretini ziyaret etti
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Eski Sefaretini ziyaret etti
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Eski Sefaretini ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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