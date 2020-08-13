Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz (1)
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz (1)

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte provokatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırıldıklarının hala gözlerinin önünde olduğunu belirterek, "Oruç Reis'e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz' dedik" dedi.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz (1)
13.08.2020 19:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:58

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte provokatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırıldıklarının hala gözlerinin önünde olduğunu belirterek, "Oruç Reis'e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz' dedik" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 'AK Parti 19'uncu Kuruluş Yıl Dönümü' etkinliğe katıldı. Burada konuşan Erdoğan, gündeme ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "Kerameti kendinde görenler şahsi emellerinin peşine düşenler elbette oldu. Ama hepsi siyaset tarihinin tozlu raflarındaki yerini almak zorunda kaldı. AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur kumaşını millet dokumuştur. Bütün çalışmalarımızın başarısı ülkemize ve milletimize aittir. Bizler dua ile çıktık yola aynı şekilde devam ediyoruz. Türkiye'nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız.  Provokatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırıldığımız hala gözümüzün önündedir. 'Oruç Reis'e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz' dedik. Çağın ihtiyaçlarına göre üniversiteleri tek tip olmaktan çıkarıyoruz. Çeşitlilik esasında üniversiteler kurduk, kurmaya devam ediyoruz. Yerli otomobili 2022 sonunda banttan indireceğiz. Bugün ülkemiz ve milletimiz için verdiğimiz mücadele sürecinin kritik bir aşamasındayız. Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlelerini ve 18 yılı ekonomi açısından 2 döneme ayırmak gerekiyor" dedi. 

 


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Kaynak: DHA

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