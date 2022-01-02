CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERDİĞİ MAHALLE KADIN KOLLARI BAŞKANI HATEM KURT'U ZİYARET ETTİ - Haberler
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERDİĞİ MAHALLE KADIN KOLLARI BAŞKANI HATEM KURT'U ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti.

Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Sarıyer'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında fedakarlıktan söz ederken örnek gösterdiği 73 yaşındaki Hatem Kurt'a evinde ziyarette bulundu. AK Parti İstanbul teşkilatının kuruluşundan bugüne mahalle başkanlığı görevini yürüten Hatem Kurt ve ailesiyle sohbet eden Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERDİĞİ MAHALLE KADIN KOLLARI BAŞKANI HATEM KURT'U ZİYARET ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERDİĞİ MAHALLE KADIN KOLLARI BAŞKANI HATEM KURT'U ZİYARET ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERDİĞİ MAHALLE KADIN KOLLARI BAŞKANI HATEM KURT'U ZİYARET ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERDİĞİ MAHALLE KADIN KOLLARI BAŞKANI HATEM KURT'U ZİYARET ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERDİĞİ MAHALLE KADIN KOLLARI BAŞKANI HATEM KURT'U ZİYARET ETTİ

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