Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden...

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık."

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden... - Haberler
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