Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlarca kilometre uzunluğa ulaşan araç trafiği tarihe karışacaktır
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır.
19.09.2020 14:44 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır. Bu durum İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor."
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Kaynak: AA