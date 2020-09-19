Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlarca kilometre uzunluğa ulaşan araç trafiği tarihe karışacaktır Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır. Bu durum İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor." Kaynak: AA