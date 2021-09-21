Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin ihtilafı) Barış süreci ve iki devletli çözüm vizyonu, daha fazla gecikmeksizin yeniden canlandırılmalıdır."