Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık... - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık...

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır."

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsrail-Filistin ihtilafı) Barış süreci ve iki devletli çözüm vizyonu, daha fazla gecikmeksizin yeniden canlandırılmalıdır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin ihtilafı) Barış süreci ve iki devletli çözüm vizyonu, daha fazla gecikmeksizin yeniden canlandırılmalıdır."
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Haber: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık... - Haberler
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