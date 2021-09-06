Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (3)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve... - Haberler
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