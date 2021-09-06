Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve...
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun