Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz.

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Başöğretmenlere) Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz.'

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başöğretmenlere) Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev...

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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