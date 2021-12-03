Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek... - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek...

AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanuna kavuşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanuna kavuşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiçbir engellimiz kalmadı.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiçbir engellimiz kalmadı."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık."

 Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık.'

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık."

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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