Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek...
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanuna kavuşturacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanuna kavuşturacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiçbir engellimiz kalmadı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık."
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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