Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimiz başta olmak üzere 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz" dedi.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimiz başta olmak üzere 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimiz başta olmak üzere 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL
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