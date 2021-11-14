Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimiz başta olmak üzere 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz" dedi. - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimiz başta olmak üzere 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimiz başta olmak üzere 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimiz başta olmak üzere 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

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