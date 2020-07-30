Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalleşme süreciyle turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın... Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalleşme süreciyle turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalleşme süreciyle turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu" Kaynak: AA