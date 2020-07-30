Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalleşme süreciyle turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın...
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalleşme süreciyle turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu"
30.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalleşme süreciyle turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu"
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Kaynak: AA