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Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ (görüntüyle)Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü.

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ (görüntüyle)

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk görüşmesini, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta bulun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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