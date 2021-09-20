Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi...
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir."
AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri