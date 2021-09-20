Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi... - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi...

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir."

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık...

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/alkışladım
/beğenmedim
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/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

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Haber: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi... - Haberler
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