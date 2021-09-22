Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Gelen son dakika haberlerine göre NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri