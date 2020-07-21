Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne sismik araştırma ne de sondaj gemilerimizle birilerinin iznine tabi... Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (21) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ne sismik araştırma gemilerimizle ne sondaj gemilerimizle birilerinin iznine tabi değiliz. Uluslararası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa, Doğu Akdeniz'de haklarımız nelerse bu çerçeve içinde adımlarımızı bugüne kadar attık, bundan sonra da aynı şekilde bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz." Kaynak: AA