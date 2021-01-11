Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri...

11.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:54
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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