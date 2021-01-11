Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar.