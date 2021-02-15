Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne bölge insanıyla ne Türkiye ile ne de evrensel insani ve ahlaki değerlerle uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne bölge insanıyla ne Türkiye ile ne de evrensel insani ve ahlaki değerlerle uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir.