Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne bölge insanıyla ne Türkiye ile ne de evrensel insani ve ahlaki değerlerle uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen...
15.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:34
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne bölge insanıyla ne Türkiye ile ne de evrensel insani ve ahlaki değerlerle uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne bölge insanıyla ne Türkiye ile ne de evrensel insani ve ahlaki değerlerle uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan