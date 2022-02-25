Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NATO ZİRVESİNE KATILIYOR - Haberler

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Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NATO ZİRVESİNE KATILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NATO ZİRVESİNE KATILIYOR

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen NATO olağanüstü zirvesine katılıyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen NATO olağanüstü zirvesine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşüyor.

Zirvesinde ayrıca liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alıyor. Saat 17.00'da başlayan zirve basına kapalı olarak gerçekleşiyor.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Güncel, Haberler

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