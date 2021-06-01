Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun üyesi olan bir ülkenin başındaki kişi 'beyin ölümü gerçekleşti' diyorsa herhalde bunu NATO'nun hesaba çekmesi...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun üyesi olan bir ülkenin başındaki kişi 'beyin ölümü gerçekleşti' diyorsa herhalde bunu NATO'nun hesaba çekmesi...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO'nun üyesi olan bir ülkenin başındaki kişi 'beyin ölümü gerçekleşti' diyorsa herhalde bunu NATO'nun hesaba çekmesi...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun üyesi olan bir ülkenin başındaki kişi 'beyin ölümü gerçekleşti' diyorsa herhalde bunu NATO'nun hesaba çekmesi gerekir. Macron'un Libya ve Suriye'de kimlerle iş tuttuğunu da biz biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun üyesi olan bir ülkenin başındaki kişi 'beyin ölümü gerçekleşti' diyorsa herhalde bunu NATO'nun hesaba çekmesi gerekir. Macron'un Libya ve Suriye'de kimlerle iş tuttuğunu da biz biliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun üyesi olan bir ülkenin başındaki kişi 'beyin ölümü gerçekleşti' diyorsa herhalde bunu NATO'nun hesaba çekmesi... - Haberler
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