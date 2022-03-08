Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhtarlara) Gerekirse İçişleri Bakanlığı adına marketlerin, bakkalların depolarını bile takip edip ihbar edeceksiniz, bu... - Haberler

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhtarlara) Gerekirse İçişleri Bakanlığı adına marketlerin, bakkalların depolarını bile takip edip ihbar edeceksiniz, bu...

AA - Selma Kasap - Güncel
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhtarlara) Gerekirse İçişleri Bakanlığı adına marketlerin, bakkalların depolarını bile takip edip ihbar edeceksiniz, bu stokçulara biz gereğini yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhtarlara) Gerekirse İçişleri Bakanlığı adına marketlerin, bakkalların depolarını bile takip edip ihbar edeceksiniz, bu stokçulara biz gereğini yapacağız"

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Güncel, Haberler

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