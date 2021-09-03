Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı sporcularıyla telefonda konuşarak kendilerini tebrik etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı sporcularıyla telefonda konuşarak kendilerini tebrik etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ay-yıldızlı sporcularla telefonda görüştü. Olimpiyat şampiyonluğundan dolayı kırmızı-beyazlılar tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizlere bir ilki yaşattınız. Hele hele Amerika'nın karşısında bir ilki bizlere yaşatmanız sebebiyle de bizleri gururlandırdınız. Bundan sonra yine bu başarının artarak devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Voleybol Takımımız'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Voleybol Takımımız'a tebrik telefonu
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

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