Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni Anayasamızın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri...
10.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:16
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni Anayasamızın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri taçlandıracağına inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni Anayasamızın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri taçlandıracağına inanıyorum"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz