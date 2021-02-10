Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni Anayasamızın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni Anayasamızın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri...

10.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:16
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni Anayasamızın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri taçlandıracağına inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni Anayasamızın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri taçlandıracağına inanıyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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